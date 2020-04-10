В "Локомотиве" прокомментировали слухи о компенсации сокращённой части зарплат
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на появившуюся информацию, согласно которой игрокам команды могут компенсировать сокращение зарплат.
Сообщалось, что футболисты "железнодорожников" действительно пошли на 40-процентное уменьшение окладов, однако при условии возмещения потерь в случае выхода в Лигу Чемпионов.
"Нормально договорились о сокращении на весь период. Хочу поблагодарить менеджмент клуба и игроков за понимание и человеческие качества. Что касается компенсаций урезания в случае попадания в ЛЧ, задайте вопрос лучше тем, кто вам эти истории рассказывает или информирует. Слишком много информации, и создаётся впечатление, что люди лично присутствуют во время переговоров. Вдруг они лучше знают, чем все остальные?" - сказал Мещеряков.
Сейчас "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, которое даёт право на прямую путёвку в групповой этап ЛЧ.
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