В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина

Теги локомотив москвамарко николичюрий семин

В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг информацию о том, что новым главным тренером "железнодорожников" станет сербский специалист Марко Николич

"Николич сменит Семина на посту главного тренера "Локомотива"? Спрашивайте об этом у тех, кто это написал. Я слухи не комментирую. Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете?" — приводят слова Мещерякова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Николич подписал с "Локомотивом" контракт на два года и сменит на посту главного тренера Юрия Семина.

40-летний Николич ранее тренировал "Рад", "Войводина", "Партизан", "Олимпию", вновь "Партизан" и "Фехервар". Чемпион Сербии и Венгрии.

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