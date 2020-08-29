В "Локомотиве" прокомментировали слухи об уходе Миранчука в "Аталанту"

Теги локомотив москвааталантаалексей миранчук

В "Локомотиве" прокомментировали слухи об уходе Миранчука в "Аталанту"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков сделал заявление о возможной продаже полузащитника Алексея Миранчука.

"Алексей Миранчук в "Аталанте"? Когда и если будет что-то подписано официально, тогда клуб об этом объявит официально. Все остальные истории про любые переговоры я считаю вредными", - сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" согласовала трансфер российского хавбека за 14,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Аталанта" ещё не договорилась с Миранчуком об условиях контракта. | http://soccernews.ru
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