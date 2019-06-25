В "Локомотиве" прокомментировали травму Фарфана
Вчера, 24 июня, стало известно, что нападающий сборной Перу и "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил серьезное повреждение на тренировке перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки.
Московский клуб прокомментировал эту информацию:
"Сейчас Фарфан отправился в одну из клиник Лимы для полного обследования, после которого мы сможем говорить о сроках восстановления и тактике лечения. В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение "Локомотива" для проведения дополнительных исследований травмы.Вероятно, травма Фарфана может оказаться серьезной, но чтобы говорить предметно, необходимо дождаться результатов обследования"
Ранее сообщалось, что Фарфану может потребоваться операция, из-за которой он пропустит до 8 месяцев.
Сборная Перу вышла в четвертьфинал с третьего места в группе A.
Не пропустите: Фарфан из-за травмы может пропустить до двух месяцев| http://soccernews.ru
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