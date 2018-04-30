В "Локомотиве" прокомментировали возможное назначение Анчелотти на пост главного тренера команды

Теги локомотив москвакарло анчелотти

В "Локомотиве" прокомментировали возможное назначение Анчелотти на пост главного тренера командыПредседатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков  прокомментировал возможное назначение известного итальянского специалиста Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

"Анчелотти в "Локомотиве"? А еще мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров "Манчестер Сити" и "Челси". И они приняли наше предложение. Теперь выбираем. Если серьезно, то информация про Анчелотти - это бред. Мы не комментируем", - цитирует Мещерякова Р-Спорт.

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить один из российских топ-клубов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов