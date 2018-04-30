В "Локомотиве" прокомментировали возможное назначение Анчелотти на пост главного тренера команды

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал возможное назначение известного итальянского специалиста Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

"Анчелотти в "Локомотиве"? А еще мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров "Манчестер Сити" и "Челси". И они приняли наше предложение. Теперь выбираем. Если серьезно, то информация про Анчелотти - это бред. Мы не комментируем", - цитирует Мещерякова Р-Спорт.

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить один из российских топ-клубов. | soccernews.ru