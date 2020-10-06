В "Локомотиве" рассказали о несостоявшемся переходе Манджукича

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, почему московский клуб не подписал хорватского нападающего Марио Манджукича.

"Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Договор был детально проработан нами и представителями игрока. Комментарии, которые появлялись от диванных специалистов, ничего кроме улыбки вызвать не могли. Иногда улыбки, а иногда и раскатов смеха. От истины эти заявления были весьма далеко.

Там были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом. Мы не смогли снять свои сомнения, хотя очень во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать", — приводит слова Кикнадзе Sport24.

Сейчас 34-летний форвард является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Последним клубом Манджукич был катарский "Аль-Духайль", за который он выступал с января по июль 2020 года. Форвард провел за клуб семь матчей и забил один гол. Ранее хорват играл за "Марсонию", "Железничар", "Загреб", "Динамо" (Загреб), "Вольфсбург", "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус".

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