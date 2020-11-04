В "Локомотиве" рассказали о переговорах с Миранчуком о новом контракте

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о ситуации с возможным продлением контракта с полузащитником московского клуба Антоном Миранчуком.

"Контракт Антона Миранчука? Не торопитесь. Все услышите. Что касается Леши Миранчука, то я очень болею, чтобы у него все получилось", - приводят слова Мещерякова российские СМИ.

25-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего он провел за московский клуб 119 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что в летне-осеннее трансферное окно "Локомотив" продал брата-близнеца Антона Миранчука - Алексея в итальянскую "Аталанту" за 14,5 миллионов евро.

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