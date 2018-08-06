В "Локомотиве" рассказали о трансфере Крыховяка



Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус прокомментировал переход в команду польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.

"Приобретение Крыховяка - решение клуба. Мы предпринимаем шаги и пытаемся убедить игрока перейти в "Локомотив". Мы наблюдали за этим игроком в течение длительного времени, хорошо изучили его возможности и способности.

У Крыховяка высокий потенциал. Мы приобрели его в расчете на будущее, ведь будем участвовать в трех соревнованиях. Надеемся, Крыховяк покажет хорошие результаты в будущем", - приводят слова Штоффельсхауса российские СМИ.

Напомним, что "Локомотив" арендовал 28-летнего Крыховяка у ПСЖ на год с правом выкупа.

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