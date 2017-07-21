В "Локомотиве" рассказали о травме Ари

Пресс-служба московского "Локомотива" раскрыла некоторые подробности травмы форварда Ари.

"По предварительным данным, Ари получил повреждение боковой связки и мениска. Завтра будет проведено МРТ и определено дальнейшее лечение" - сказано в сообщении, опубликованном в официальном твиттере "железнодорожников".

Напомним, что бразилец травмировался в результате столкновения с хавбеком ЦСКА Александром Головиным. | http://soccernews.ru