В "Локомотиве" рассказали о травме Ари

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В "Локомотиве" рассказали о травме Ари

Пресс-служба московского "Локомотива" раскрыла некоторые подробности травмы форварда Ари.

"По предварительным данным, Ари получил повреждение боковой связки и мениска. Завтра будет проведено МРТ и определено дальнейшее лечение" - сказано в сообщении, опубликованном в официальном твиттере "железнодорожников".

Напомним, что бразилец травмировался в результате столкновения с хавбеком ЦСКА Александром Головиным. | http://soccernews.ru

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