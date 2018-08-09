В "Локомотиве" рассказали подробности о переходе Смолова

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков​ прокомментировал переход форварда "Краснодара" Федора Смолова.

"Любой трансфер просто не дается. Но если, прежде всего, игрок и его представители настроены на футбол и футбольные результаты, в том числе, и команды – то договориться можно всегда.

Условия сделки мы не разглашаем, но они полностью нас удовлетворяют.

Сумма сделки 9 миллионов евро? Отвечу вам цитатой профессора Преображенского: "Не читайте до обеда советских газеты". Это касается всех цифр, которые фигурировали в прессе. Все они, мягко говоря, не соответствуют действительности. И зачастую они просто преувеличены.

Смолов теперь самый высокооплачиваемый игрок "Локомотива"? Конечно, нет. Повторюсь, цифры, которые фигурировали в прессе о личном контракте игрока, не соответствуют действительности. Игрок прежде всего настроен на футбол. Будут результаты – будут цифры", - приводят слова Мещерякова российские СМИ.

Напомним, что 28-летний Смолов получил в "Локомотиве" девятый номер.

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