В "Локомотиве" сделали громкое заявление по главному тренеру

Теги локомотив москвамарко николич

В "Локомотиве" сделали громкое заявление по главному тренеру

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

Директор по коммуникациям "Локомотива" Александр Бедарев опроверг информацию о том, что Марко Николич может покинуть пост главного тренера московского клуба.

"Локомотив" не намерен менять главного тренера Марко Николича. У него трехлетний контракт, и Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства", — приводит слова Бедарева Sport24.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" может предложить должность главного тренера итальянскому специалисту Мауро Тассотти, который ранее входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.

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