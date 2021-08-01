В "Локомотиве" сделали громкое заявление по главному тренеру
Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен
Директор по коммуникациям "Локомотива" Александр Бедарев опроверг информацию о том, что Марко Николич может покинуть пост главного тренера московского клуба.
"Локомотив" не намерен менять главного тренера Марко Николича. У него трехлетний контракт, и Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства", — приводит слова Бедарева Sport24.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" может предложить должность главного тренера итальянскому специалисту Мауро Тассотти, который ранее входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.
Не пропустите: Баринов: "РЖД не нужен больше "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Красава" Евгения Савина не смогла выиграть третий матч подряд
-
Экс-тренер "Спартака" хочет возглавить ЦСКА
-
Жена Зинченко ярким способом сообщила футболисту пол их будущего ребенка (видео)
-
У Моуринью произошел конфликт с руководством "Ромы"
-
В "Локомотиве" сделали громкое заявление по главному тренеру
-
"Атлетико" предложил 50 млн евро за Лаутаро. "Интер" ответил
-
"Арсенал" проиграл "Челси" в товарищеском матче
-
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в матче РПЛ
-
Один из лидеров "Аталанты" мечтает перейти в "Милан"
-
"Лион" вступил в борьбу за чемпиона Европы
-
Арнаутович перешел в клуб Серии А
-
1
Названа причина ухода Шевченко из сборной Украины
-
Российский хавбек "Шальке" Михайлов отметился голевым действием в Германии
-
Дубль Игуаина принес победу клубу Бекхэма в МЛС
-
1
Кокорин провел мастер-класс по ударам с лета и ножницами (видео)
-
1
Роналду несколько лет назад отказался бить на спор в перекладину: названа причина
-
"Спартак" объявил заявку на матчи с "Бенфикой"
-
Стала известна сумма, за которую "Краснодар" купил Крыховяка
-
Семин высказался об уходе Шевченко с поста главного тренера сборной Украины
-
Ханси Флик высказался о присутствии в сборной Германии Мюллера и Хуммельса