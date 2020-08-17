В "Локомотиве" сделали заявление о будущем Алексея Миранчука

Теги локомотив москваалексей миранчук

В "Локомотиве" сделали заявление о будущем Алексея Миранчука

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился мнением о будущем полузащитника команды Алексея Миранчука.

"Мы общаемся со многими клубами, которые проявляют интерес к нашему игроку. Но это не означает предпродажную подготовку, мы регулярно общаемся с рядом клубов, которые высказывают свой интерес. Будут интересные предложения, которые устроят и клуб, и игрока, тогда будем дальше разговаривать", – приводит слова Мещерякова "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют "Аталанта" и "Милан".

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего за московский клуб он провел 226 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 44 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Милан" определился с размером предложения по Алексею Миранчуку. | http://soccernews.ru
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