В "Локомотиве" сообщили методику лечения Миранчука

Фото: инстаграм Антона Миранчука/Автор неизвестен

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук пройдет курс консервативного лечения в Германии, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Футболист обойдется без операции, поэтому сроки его восстановления могут составить два месяца. Ранее сообщалось, что хавбек на протяжении длительного времени испытывает проблемы с сухожилием, которое он травмировал в январе 2021 года.

25-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за клуб пять матчей и отдал одну голевую передачу.

Не пропустите: "Локомотив" попросил у РЖД огромную сумму в качестве дополнительного финансирования. | http://soccernews.ru