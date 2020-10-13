В "Локомотиве" сообщили результат теста Гильерме на коронавирус

Директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил, что результат теста голкипера московского клуба "железнодорожников" Маринато Гильерме оказался отрицательным.

"У Мацея Рыбуся последний тест отрицательный. Сегодня Мацей сдал еще один тест, результаты завтра. Если он также будет отрицательный, Рыбусь сможет прибыть в расположение клуба. Такая же процедура и у Камано. У Гилерме тесты отрицательные", — написал Брейдо в своем Twitter.

Напомним, что ранее Гильерме сдал тест на коронавирус в расположении сборной России. Результат оказался сомнительным, также как у защитника "Спартака" Георгия Джикии. В итоге оба игрока были изолированы от партнеров.

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