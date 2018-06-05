В "Локомотиве" выбрали лучшего футболиста сезона

Теги мануэл фернандешлокомотив москва

В "Локомотиве" выбрали лучшего футболиста сезонаБолельщики "Локомотива" выбрали лучшего игрока сезона.

Им стал полузащитник Мануэл Фернандеш, за которого проголосовало 38,6 процента фанатов.

В прошедшем сезоне Фернандеш сыграл в 41 матче, забил 14 голов. Отметим, что португалец признается лучшим игроком клуба второй год подряд.

Второе место в голосовании занял Джефферсон Фарфан (19,4 процента), третьим стал полузащитник Игорь Денисов (11, 9 процента).

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