В "Локомотиве" высказались о ситуации с легионерами клуба
Фото: инстаграм Мацея Рыбуса/Автор неизвестен
Легионеры московского "Локомотива" Тим Едвай и Мацей Рыбус не покинули расположение клуба, сообщает Sport24.
"Едвай и Рыбус находятся в Москве, в расположении клуба. Они тренируются, наравне со всеми, сегодня занимались по индивидуальной программе с физиотерапевтами", - сообщили в пресс-службе "железнодорожников".
Напомним, что ранее "Локомотив" по собственному желанию покинул главный тренер Маркус Гисдоль.
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