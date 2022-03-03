В "Локомотиве" высказались о ситуации с легионерами клуба

Фото: инстаграм Мацея Рыбуса/Автор неизвестен

Легионеры московского "Локомотива" Тим Едвай и Мацей Рыбус не покинули расположение клуба, сообщает Sport24.

"Едвай и Рыбус находятся в Москве, в расположении клуба. Они тренируются, наравне со всеми, сегодня занимались по индивидуальной программе с физиотерапевтами", - сообщили в пресс-службе "железнодорожников".

Напомним, что ранее "Локомотив" по собственному желанию покинул главный тренер Маркус Гисдоль.

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