В "Локомотиве" высказались о возможном уходе Рангника в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм "Локомотив"/Автор неизвестен

В московском "Локомотиве" выступили с опровержением слухов о том, что Ральф Рангник может уйти с поста руководителя отдела спорта и развития ради работы в "Ньюкасле" в качестве главного тренера или спортивного директора.

"Информация о переходе Ральфа Рангника не соответствует действительности", – заявили в стане "железнодорожников" для РБК.

Напомним, что Ральф Рангник работает в "Локо" с июля 2021 года.

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