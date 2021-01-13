В "Лорьяне" семь новых случаев коронавируса

"Лорьян" провел новую серию тестов на COVID-19 и озвучил их результаты. К сожалению, к двум случаям, которые выявили ранее, добавилось еще 7 положительных тестов. Из них пять у игроков первой команды.

На данный момент в клубе действуют медицинские протоколы, одобренные и введенные федерацией футбола Франции.



В текущем сезоне Лиги 1 команда борется за выживание. После 19 сыгранных матчей у "Лорьяна" только 12 набранных очков и предпоследнее, 19 место в турнирной таблице. До спасительной 17 строчки, которую занимает "Нант", отставание в пять очков.



Следующий матч у клуба запланирован на 17 января. Команда дома примет конкурента в борьбе за выживание - "Дижон".



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