В "Лорьяне" семь новых случаев коронавируса

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В "Лорьяне" семь новых случаев коронавируса"Лорьян" провел новую серию тестов на COVID-19 и озвучил их результаты. К сожалению, к двум случаям, которые выявили ранее, добавилось еще 7 положительных тестов. Из них пять  у игроков первой команды.

На данный момент в клубе действуют медицинские протоколы, одобренные и введенные федерацией футбола Франции.

В текущем сезоне Лиги 1 команда борется за выживание. После 19 сыгранных матчей у "Лорьяна" только 12 набранных очков и предпоследнее, 19 место в турнирной таблице. До спасительной 17 строчки, которую занимает "Нант", отставание в пять очков. 

Следующий матч у клуба запланирован на 17 января. Команда дома примет конкурента в борьбе за выживание - "Дижон".

Читать также: Французская Лига 1 представила зимнюю версию мяча | http://soccernews.ru
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