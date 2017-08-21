В лучших традициях "Барселоны": футболисты "Реала" сделали 44 передачи перед голом Каземиро в ворота "Депортиво"

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В лучших традициях "Барселоны": футболисты "Реала" сделали 44 передачи перед голом Каземиро в ворота "Депортиво"

В матче первого тура чемпионата Испании "Реал" на выезде играет с "Депортиво".

В середине первой половины второй мяч в ворота галисийцев отправил бразильский полузащитник королевского клуба Каземиро.

Видео: Схема гола Каземиро.

Стоит отметить, что от начала комбинации до гола футболисты "сливочных" отдали друг другу 44 передачи. Подобный гол состоялся в Ла Лиге впервые с сезона 2005/06.

Не пропустите: Каземиро во втором матче подряд забивает "Депортиво". | http://soccernews.ru

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