В Мадриде начал работу международный лагерь "Футбол для дружбы"

Сегодня, 29 мая, в Мадриде открылся международный лагерь "Футбол для дружбы", в котором участвуют более 800 юных футболистов, тренеров, судей и журналистов из более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

На протяжении двух дней игроки будут посещать образовательные программы для детей "Школа девяти ценностей". Девятью ценностями являются дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Этот лагерь реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года при поддержке УЕФА, ФИФА, МОК, ведущих футбольных клубов и знаменитых спортсменов.

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