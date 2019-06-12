В Мадриде обокрали дома Зидана и Иско

Теги реал мадридзинедин зиданиско

В Мадриде обокрали дома Зидана и Иско
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и полузащитник Иско стали жертвами воров, сообщает El Chiringuito TV.

По данным источника, преступники проникли в дома тренера и футболиста, когда их не было дома. Подробности инцидентов не разглашаются.

Стоит отметить, что ранее были ограблены дома Альваро Мораты ("Атлетико"), Карима Бензема ("Реал"), Эсекиэля Гарай и Жоффре Кондогбиа (оба - "Валенсия"), Хоакина ("Бетис"),  Жорди Альбы, Кевина-Принса Боатенга и Жерара Пике ("Барселона").

Не пропустите: Рамос пригласил на свою свадьбу игроков "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника сборной Уэльса

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника сборной Уэльса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов