В Мадриде обокрали дома Зидана и Иско



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и полузащитник Иско стали жертвами воров, сообщает El Chiringuito TV.

По данным источника, преступники проникли в дома тренера и футболиста, когда их не было дома. Подробности инцидентов не разглашаются.

Стоит отметить, что ранее были ограблены дома Альваро Мораты ("Атлетико"), Карима Бензема ("Реал"), Эсекиэля Гарай и Жоффре Кондогбиа (оба - "Валенсия"), Хоакина ("Бетис"), Жорди Альбы, Кевина-Принса Боатенга и Жерара Пике ("Барселона").

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