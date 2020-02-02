В мадридском дерби победили... французы! Зидан смог перевернуть игру "Реала" во втором тайме и дожал "Атлетико"

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В мадридском дерби победили... французы! Зидан смог перевернуть игру "Реала" во втором тайме и дожал "Атлетико"

"Реал" набрал прекрасную форму, а на прошлых выходных вырвался на вершину турнирной таблицы. "Атлетико" наоборот в последнее время не поражал и выпал из ТОП-4 Примеры. Вчера на "Сантьяго Бернабеу" встретились две лучшие обороны испанского чемпионата, а главные звезды каждой из команд (Азар и Фелиш) остались в лазарете. Недавно мадридские оппоненты встречались в финале Суперкубка Испании – победу праздновали "сливочные". Со стартовым свистком инициативой завладел "Реал"! Подопечные Зидана создали первую остроту после стандартов: удар Модрича заблокировали, а Рамос дважды неточно замкнул подачи с флангов. Хозяева продолжали контролировать мяч, хорошо контрпрессинговали, но голевых моментов не создавали. "Атлетико", в свою очередь, неплохо выбегал к чужим воротам. Если справа Карвахаль и Вальверде надежно защищались, то слева "матрасники" находили свободные зоны. Прорыв Врсалько завершился прекрасным шансом для Витоло – мяч после рикошета отскочил к форварду, но тот из выгодной позиции выстрелил по центру ворот в Куртуа. Еще был хороший момент в Корреа – с острого угла попал в штангу.
Ближе к перерыву гости выровняли игру, выполнили несколько стандартов подряд, направили ряд кроссов в штрафную. Перспективный контрвыпад с Корреа в главной роли также не стал результативным, ведь Анхель, вырвавшись на свидание с голкипером, снова пробил мимо цели. Оборона "Реала" со всем справилась, а атака ответила только плохим ударом Модрича. Нужно было что-то "фиксить". Зинедин Зидан сделал серьезные изменения на второй тайм: вместо Крооса и Иско вышли Винисиус и Васкес. Перестановки принесли дивиденды. Структура "сливочных" стала шире, они вернули себе полное владение мячом. Мощный выстрел Вальверде на старте тайма парировал Облак, но на 56-й минуте "Реал" все же вышел вперед. Винисиус классно отдал по флангу на Мэнди, тот прострелил в центр штрафной на Бензема, а Карим, выиграв у конкурентов позицию, в касание переправил мяч в сетку.
Диего Симеоне ответил появлением Лемара и новичка Карраско, однако на ход поединка не повлиял. Хозяева долго не выпускали соперника за центр поля. Правда, опасных моментов было мало – Облак легко справился с ударом Винисиуса, это была фактически единственная острота в середине второй половины игры. "Атлетико" со временем пришел в себя, но "Реал" сохранял высокую организацию игры, не позволяя подойти к собственным владениям. До финального свистка "сливочные" держали ситуацию под контролем и сами больше атаковали. Мэнди и Модрич пробили очень далеко от цели, а очередной удар Винисиуса был точным, но слабым – Облак в порядке. На последних минутах гости попытались что-то придумать и спасти матч, однако "Реал" довел дело до логического завершения. Королевский клуб выиграл мадридское дерби, набрал 49 очков и закрепил лидерство. "Барселона" отстает уже на 6 пунктов, хотя и имеет игру в запасе. "Атлетико" с 36 баллами в активе остался на 5 месте.

Зидан научился переворачивать игры?

"Реал" вышел на игру с 5 полузащитниками: Каземиро - в опорной зоне, Кроос и Вальверде – над ним, Иско и Модрич – под форвардом. Тренерский штаб скопировал схему с победного Суперкубка, однако на этот раз план не сработал. Благодаря насыщенному центра поля хозяева уверенно и спокойно контролировали мяч, но ничего не могли создать (все моменты возникли после стандартов). Концентрация "сливочных" в центре поля упростила задачу "Атлетико" – гости компактно защищали подступы к своей штрафной, не позволяя даже выйти на ударную позицию. Ребята Диего Симеоне до перерыва выдали отличный оборонительный перфоманс (0.29 xGA). Зидану надо было с этим что-то делать. И он сделал! В перерыве Зизу снял с игры двух хавбеков, выпустил двух вингеров и перешел на 4-3-3. Отличное решение от французского коуча. Во втором тайме "Реал" выглядел острее, а "Атлетико" не построил ни одной осмысленной атаки (за весь второй тайм гости трижды встретились с мячом в чужой штрафной). Васкес и Винисиус помогали фулбэкам на флангах и обеспечивали ширину. Тем самым растягивали редуты "матрасников", создавая пространство для подключений из глубины. Так и родился победный гол, когда Винисиус и Мэнди реализовали ситуацию 2 в 2 на бровке. Это взятие ворот можно окрестить чисто французским. Придумал план – Зидан, в протоколе – Мэнди и Бензема. Вот только решающим в результативной атаке стал пас Винисиуса. Бразильцу хватило тайма, чтобы стать лучшим в дерби по попаданиям в створ (2), процентам выигранных дуэлей (67%) и заработанным фолам (4). Также в составе "Реала" стоит отметить Рамоса (11 точных лонгболов, острые подключения на стандарты) и Вальверде (3 удачные отбора, 4 перехвата, 4 заблокированные удары).

"Атлетико" без атаки!

22 гола за 22 тура – ужасный показатель для претендента на ТОП-3. Статистика только ухудшается – команда не забила ни разу в трех последних матчах. "Атлетико" редко создает стопроцентные голевые моменты, а для реализации "полушансов", которые так важны в системе Симеоне, не хватает класса. В дерби "Атлетико" нанес 4 удара (2 с линии штрафной, 1 из ее границ), в сумме они потянули на 0.44 xG. Тренерский штаб не располагает игроками мирового класса, которые забивали бы с тех позиций, которые возникли вчера у Корреа и Витоло. Испанский форвард отработал на "Сантьяго Бернабеу" вполне прилично, но забить после десятка прострелов не сумел. Фелиш и Коста травмированы, Лемар и Карраско вышли на замену и никоим образом не повлияли на игру. Пропустив от Бензема, "Атлетико" за 40 минут игрового времени не создал абсолютно ничего. У "Реала" были ошибки, но соперник ими не воспользовался. До перерыва "матрасники" выглядели даже интереснее. Впрочем, во втором тайме хозяева прибавили и заслуженно победили.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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