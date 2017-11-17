В мадридском дерби родные братья выйдут в составах разных команд впервые за 87 лет

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Атлетико" сыграет с "Реалом".

В этом поединке в составах обеих команд могут выйти на поле братья Лукас и Тео Эрнандесы могут сыграть друг против друга.

Стоит отметить, что подобное происходил в последний раз в сезоне-1929/30.

"Я не могла просить у этого мира большего. Зинедин Зидан очень рад иметь в команде Тео. Не могу поверить, что за два года он из игрока замены превратился в того, кем является сейчас. Он всегда мечтал оказаться там, где сейчас находится. Лукасу я всегда говорил, что надо быть терпеливым. Он обязательно получит свой шанс", – сказала мать футболистов Лоренс.

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