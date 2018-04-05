В мае "Реал" и "Барселона" могут сыграть трижды за тринадцать дней

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В мае "Реал" и "Барселона" могут сыграть трижды за тринадцать днейМадридский "Реал" и каталонская "Барселона" могут сыграть между собой трижды всего за тринадцать дней.

Три Эль Класико за две недели могут состояться, если "сливочные" и "сине-гранатовые" оформят свой выход в полуфинал Лиги Чемпионов и встретятся там по итогам жеребьевки. Так, при таком раскладе они сначала сыграют первый матч 1/2 финала ЛЧ 24-го или 25-го апреля, через неделю между ними состоится ответная игра в рамках турнира, а уже 6-го мая они сыграют матч чемпионата на на "Камп Ноу".

Напомним, Вальверде недоволен Дембеле. | soccernews.ru

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Андрей

в финале встретятся

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