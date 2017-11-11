В мае станет известна заявка сборной Испании на ЧМ-2018

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, когда он объявит заявку на ЧМ-2018.

"Состав на Чемпионат Мира-2018 будет назван в мае, только тогда мы будем принимать какие-либо решения. Конечно, если все пойдет по плану, то Жорди Альба и Иско будут в составе. Мы должны думать о том, что нам удалось сделать хорошо, а я же должен обеспечить лучшие условия для футболистов, чтобы они могли максимально использовать свой потенциал" - приводит слова Лопетеги Football Espana.

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