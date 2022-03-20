В "Манчестер Сити" думают, что находятся в выгодном положении в вопросе с трансфером Холанда

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" оптимистичен в отношении борьбы за норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда с мадридским "Реалом", сообщает The Telegraph.

По информации источника, в самом "Реале" уверены, что смогут подписать и Холанда, и Килиана Мбаппе в одно лето, в чем сомневаются представители "горожан".

Отмечается, что оба клуба согласовали все условия личного контракта игрока и трансфер с "Боруссией", а теперь самому Холанду нужно сделать окончательный выбор.

В "Сити" выражают осторожный оптимизм по поводу возможного трансфера норвежца.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд сыграл 16 матчей, в которых забил 16 голов и отдал пять ассистов.

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