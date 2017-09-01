В "Манчестер Сити" недовольны срывом трансфера Санчеса

Руководство "Манчестер Сити" в ярости из-за сорвавшегося трансфера чилийского нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, боссы "горожан" и сам футболист были уверены, что переход состоится до закрытия летнего трансферного окна. Однако, "Арсенал" в последний момент отменил трансфер игрока за 67 миллионов евро, так как не успел найти ему замену.

Таким образом 28-летний Санчес остается в стане "канониров" как минимум до зимы. Его контракт с "Арсеналом" истекает летом 2018 года и в январе он сможет подписать соглашение с другим клубом.

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