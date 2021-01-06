В "Манчестер Сити" новые случаи заражения коронавирусом

В "Манчестер Сити" подтвердили еще три случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил сам клуб через свой официальный аккаунт в Твиттер.



Среди заболевших вратарь Скотт Карсон, хавбек Коул Палмер и один сотрудника клуба. Все они отправились на самоизоляцию, согласно протоколу безопасности.

Напомним, что у "горожан" уже было выявлено 7 случаев коронавируса. В связи с этим АПЛ перенесла матч 16-го тура против "Эвертона".



Как сообщалось ранее, руководство АПЛ не будет останавливать сезон, несмотря на введенный третий локдаун в Великобритании.