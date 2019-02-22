В "Манчестер Сити" объявили о важном решении по основному игроку
"Манчестер Сити" продлил контракт с испанским защитником Эмериком Лапортом, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2025 года.
24-летний Лапорт перешел в "Манчестер Сити" в январе 2018 года из "Атлетика" за 65 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 49 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Также играл за "Басконию" и "Бильбао Атлетик". Сыграл 19 матчей за молодежную сборную Франции и забил один гол. Чемпион Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Суперкубка Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11