В "Манчестер Сити" объявили о важном решении по основному игроку

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В "Манчестер Сити" объявили о важном решении по основному игроку

"Манчестер Сити" продлил контракт с испанским защитником Эмериком Лапортом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2025 года.

24-летний Лапорт перешел в "Манчестер Сити" в январе 2018 года из "Атлетика" за 65 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 49 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Также играл за "Басконию" и "Бильбао Атлетик". Сыграл 19 матчей за молодежную сборную Франции и забил один гол. Чемпион Англии, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Суперкубка Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро.

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