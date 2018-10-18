В "Манчестер Сити" приняли ключевое решение по Сане

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В "Манчестер Сити" приняли ключевое решение по Сане

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с немецким нападающим Лероем Сане, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, главный тренер Хосеп Гвардиола настаивает на продлении соглашения между футболистом и клубом, так как очень рассчитывает на него.

Нынешний контракт игрока действителен до 2021 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Сане провел за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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