В "Манчестер Сити" приняли важное решение по Гюндогану

"Манчестер Сити" продлит контракт с немецким полузащитником Илкаем Гюндоганом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб намерен предложить футболисту новое долгосрочное соглашение.

Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2020 года.

В этом сезоне 28-летний Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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