В "Манчестер Сити" приняли важное решение по Гюндогану

Теги манчестер ситиилкай гюндоган

В "Манчестер Сити" приняли важное решение по Гюндогану

"Манчестер Сити" продлит контракт с немецким полузащитником Илкаем Гюндоганом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб намерен предложить футболисту новое долгосрочное соглашение.

Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2020 года.

В этом сезоне 28-летний Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: Гвардиола рассказал, сможет ли тренировать другую команду из АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 января

Главные новости дня: 27 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов