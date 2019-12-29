В "Манчестер Сити" сделали заявление касательно будущего Гвардиолы

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В "Манчестер Сити" сделали заявление касательно будущего Гвардиолы

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано высказался о будущем Хосепа Гвардиолы в клубе.

"Гвардиола сказал, что его соглашение действует до конца следующего сезона. Он много раз говорил, что не собирается уходить", - приводит слова Сориано Goal.com.

Ранее сообщалось, что Гвардиола летом может вернуться в "Барселону".

Под руководством испанца "горожане" два года кряду становились чемпионами. В этом сезоне "Сити" пока идет на третьем месте.

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