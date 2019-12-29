В "Манчестер Сити" сделали заявление касательно будущего Гвардиолы
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано высказался о будущем Хосепа Гвардиолы в клубе.
"Гвардиола сказал, что его соглашение действует до конца следующего сезона. Он много раз говорил, что не собирается уходить", - приводит слова Сориано Goal.com.
Ранее сообщалось, что Гвардиола летом может вернуться в "Барселону".
Под руководством испанца "горожане" два года кряду становились чемпионами. В этом сезоне "Сити" пока идет на третьем месте.
Читайте также: Названы главные кандидаты на следующую отставку в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Монако" потратил более 20 миллионов евро на на компенсации тренерам с октября 2018 года
-
В "Манчестер Сити" сделали заявление касательно будущего Гвардиолы
-
Мойес близок к возвращению в "Вест Хэм"
-
Уткин прокомментировал возможное назначение Кононова в брестское "Динамо"
-
У "Ромы" может смениться владелец
-
Суарес занял место в воротах в прощальном матче Форлана
-
"Вот почему ты лучший в мире": Хабиб поблагодарил Роналду за встречу с безногим мальчиком
-
Кононов может продолжить карьеру в Беларуси
-
"Герта" сделала предложение "Арсеналу" по Джаке
-
Сафонов: "Дзюба непростой клиент, там много решает отец"
-
Названы главные кандидаты на следующую отставку в АПЛ
-
"Ливерпуль" нацелился на форварда "Лилля"
-
Агент Яннулиса подтвердил интерес со стороны "Локомотива"
-
Клуб АПЛ готовит предложение по Чалову
-
"Манчестер Юнайтед" назвал сроки восстановления Мактоминея
-
ПСЖ контактировал с Клоппом
-
"Манчестер Юнайтед" не будет подписывать Эриксена этой зимой
-
"Монако" выплатит Жардиму компенсацию
-
Голкипер "Реала" Лунин может вернуться в Украину
-
Защитник "Зенита" вошел в топ-100 лучших футболистов десятилетия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|20
|30
|6
|Вулверхэмптон
|19
|30
|7
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|8
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|19
|24
|13
|Бернли
|19
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13