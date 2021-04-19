В "Манчестер Сити" сообщили подробности о травме де Брюйне

Фото: твиттер Кевина де Брюйне/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Сити" опубликовала подробности о травме бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне.

У футболиста диагностировано повреждение правой лодыжки. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но он точно не сыграет в ближайшем матче чемпионата Англии против "Астон Виллы". Травму хавбек получил в матче 1/2 финала Кубка Англии против "Челси" (0:1).

В нынешнем сезоне 29-летний Де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 35 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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