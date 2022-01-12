В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока декабря

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В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока декабря

Фото: инстаграм Рияда Махреза/Автор неизвестен

Алжирский полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез признан лучшим игроком команды по итогам декабря, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Махрез занял первое место по результатам голосования среди фанатов, набрав 80 процентов голосов. Второе место занял бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне (11%), третье - английский форвард Рахим Стерлинг (9%).

В декабре Махрез забил четыре мяча и отдал три голевых паса в шести поединках.

В нынешнем сезоне 30-летний Махрез провел за "Манчестер Сити" 25 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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