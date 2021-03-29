В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока марта

Теги манчестер ситикевин де брюйнефернандиньоэмерик ляпорт

В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока марта

Фото: инстаграм Кевина де Брюйне/Автор неизвестен

Лучшим игроком "Манчестер Сити" по итогам марта признан бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Де Брюйне занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, опередив бразильского полузащитника Фернандиньо и испанского защитника Эмерика Ляпорта. 

В марте де Брюйне провел пять матчей и забил четыре мяча.

В нынешнем сезоне 29-летний де Брюйне принял участие в 31 матче, забил семь мячей и отдал 16 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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