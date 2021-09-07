В "Манчестер Сити" высказались по поводу ЧМ каждые два года

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано поделился мнением о предложении ФИФА и лично Арсена Венгера о проведении чемпионата мира каждые 2 года.

"Ни для чего подобного нет пространства. Вообще нет места в календаре. Игроки точно не смогут играть еще больше", – сказал Сориано.

Напомним, что Арсен Венгер выступил с предложением проводить чемпионат мира каждые два года, начиная с 2028-го.

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