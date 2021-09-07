В "Манчестер Сити" высказались по поводу ЧМ каждые два года
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано поделился мнением о предложении ФИФА и лично Арсена Венгера о проведении чемпионата мира каждые 2 года.
"Ни для чего подобного нет пространства. Вообще нет места в календаре. Игроки точно не смогут играть еще больше", – сказал Сориано.
Напомним, что Арсен Венгер выступил с предложением проводить чемпионат мира каждые два года, начиная с 2028-го.
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18