В "Манчестер Сити" задумались о продаже Стерлинга: названа причина

Фото твиттер Рахима Стерлинга

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг снова оказался на грани ухода из клуба, сообщает The Times.

По сведениям издания, "горожане" готовы продать англичанина, если в ближайшее время он не продлит контракт.

Потенциальному покупателю придётся заплатить за 27-летнего футболиста более 60 миллионов евро.

Напомним, что соглашение игрока с "Сити" действует до июня 2023 года.

В текущем сезоне Стерлинг забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.

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