В "Манчестер Юнайдет" приняли решение по трансферу одного из лидеров "Барселоны"
"Манчестер Юнайтед" не будет покупать хорватского полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает Evening Standard.
По сведениям издания, в английском клубе рассматривали кандидатуру Ракитича в качестве возможной замены Полю Погба, но француз решил остаться в команде. В связи с этим, манкунианцы решили никого не покупать на эту позицию.
31-летний Ракитич перешел в "Барселону" летом 2014 года из "Севильи" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 41 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14