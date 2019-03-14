В "Манчестер Юнайдет" приняли решение по трансферу одного из лидеров "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" не будет покупать хорватского полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, в английском клубе рассматривали кандидатуру Ракитича в качестве возможной замены Полю Погба, но француз решил остаться в команде. В связи с этим, манкунианцы решили никого не покупать на эту позицию.

31-летний Ракитич перешел в "Барселону" летом 2014 года из "Севильи" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 41 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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