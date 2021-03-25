В "Манчестер Юнайтед" довольны Сульшером. Готовят новый контракт
Фото: Твиттер @ManUtd
"Манчестер Юнайтед" предложит продлить контракт главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру, сообщает ESPN.
Руководство "манкунианцев" удовлетворено результатами, которые клуб показывает под руководством специалиста и не будут увольнять его даже в том случае, если по итогам сезона команда не сможет завоевать трофеи.
Текущее соглашение 48-летнего норвежца действует до лета 2022 года.
Напомним, Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2018/2019.
В текущем чемпионате Англии команда расположилась на второй строчке турнирной таблицы, набрав 57 очков после 29 матчей. Команда вылетела из Кубка Англии, Кубка Лиги, но продолжает борьбу за Лигу Европы.
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|Команда
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|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18