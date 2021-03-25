В "Манчестер Юнайтед" довольны Сульшером. Готовят новый контракт

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"Манчестер Юнайтед" предложит продлить контракт главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру, сообщает ESPN.

Руководство "манкунианцев" удовлетворено результатами, которые клуб показывает под руководством специалиста и не будут увольнять его даже в том случае, если по итогам сезона команда не сможет завоевать трофеи.

Текущее соглашение 48-летнего норвежца действует до лета 2022 года.

Напомним, Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2018/2019.

В текущем чемпионате Англии команда расположилась на второй строчке турнирной таблицы, набрав 57 очков после 29 матчей. Команда вылетела из Кубка Англии, Кубка Лиги, но продолжает борьбу за Лигу Европы.