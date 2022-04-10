В "Манчестер Юнайтед" хотят избавиться от Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Некоторые из руководителей "Манчестер Юнайтед" хотят избавиться от португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, окончательное решение по будущему форварду примут совладелец клуба Джоэл Глейзер и совет директоров. Также будет учтено мнение нового главного тренера, которым, скорее всего, станет голландец Эрик тен Хаг.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 34 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18