В "Манчестер Юнайтед" хотят избавиться от Роналду

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В "Манчестер Юнайтед" хотят избавиться от Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Некоторые из руководителей "Манчестер Юнайтед" хотят избавиться от португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, окончательное решение по будущему форварду примут совладелец клуба Джоэл Глейзер и совет директоров. Также будет учтено мнение нового главного тренера, которым, скорее всего, станет голландец Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 34 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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