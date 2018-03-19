В "Манчестер Юнайтед" назревает конфликт из-за Шоу

В "Манчестер Юнайтед" назревает очередной конфликт с участием главного тренера команды Жозе Моуринью.

Как сообщает The Telegraph, игроки "красных дьяволов" недовольны отношением португальского наставника к защитнику Люку Шоу, считая его предвзятым.

Кроме того, поведением Моуринью недовольно руководство "МЮ". Боссы клуба уверены, что публичная критика Шоу уменьшит шансы продать его по выгодной цене.

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