В "Манчестер Юнайтед" назревает конфликт из-за Шоу

Теги манчестер юнайтедлюк шоужозе моуринью

В "Манчестер Юнайтед" назревает конфликт из-за Шоу

В "Манчестер Юнайтед" назревает очередной конфликт с участием главного тренера команды Жозе Моуринью.

Как сообщает The Telegraph, игроки "красных дьяволов" недовольны отношением португальского наставника к защитнику Люку Шоу, считая его предвзятым.

Кроме того, поведением Моуринью недовольно руководство "МЮ". Боссы клуба уверены, что публичная критика Шоу уменьшит шансы продать его по выгодной цене.

Не пропустите: "Тоттенхэм", "Лестер" и "Саутгемптон" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов