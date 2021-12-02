В "Манчестер Юнайтед" назвали сроки восстановления Варана

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В "Манчестер Юнайтед" назвали сроки восстановления Варана

Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик, когда в строй вернется французский защитник Рафаэль Варан.

"Восстановления Варана проходит хорошо. Он уже приступил к тренировкам на поле. Но на этой неделе он не вернется в строй. Его реабилитация займет больше времени, чем мы ожидали", - приводит слова Каррика официальный сайт английского клуба.

В последний раз француз выходил на поле 2 ноября в матче с "Аталантой" в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 28-летний Варан провел за "Манчестер Юнайтед" девять матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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