В "Манчестер Юнайтед" не верят в переход Погба в "Ювентус" или "Реал"

Руководство "Манчестер Юнайтед" не верит, что мадридский "Реал" или туринский "Ювентус" смогут приобрести французского полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб потребует за игрока немалую сумму. Кроме того зарплата футболиста является очень высокой. В связи с этим не исключен вариант с обменом Погба на другого игрока.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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