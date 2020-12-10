В "Манчестер Юнайтед" не верят в переход Погба в "Ювентус" или "Реал"
Руководство "Манчестер Юнайтед" не верит, что мадридский "Реал" или туринский "Ювентус" смогут приобрести французского полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, английский клуб потребует за игрока немалую сумму. Кроме того зарплата футболиста является очень высокой. В связи с этим не исключен вариант с обменом Погба на другого игрока.
В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Игроки "Манчестер Юнайтед" выступают за продажу Погба. | http://soccernews.ru
главное
-
ЦСКА хочет купить нападающего "Монако"
-
Сборная России узнала соперников в финальном турнире молодежного Евро-2021
-
Алаба определился с четырьми клубами, в которых готов продолжить карьеру
-
Источник: личного массажиста Кокорина уволили из "Спартака"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фарре высказался о возможном трансфере Неймара
Лента новостей
-
Геннадий Орлов объяснил, почему "Шахтер" играет лучше "Зенита" в Лиге Чемпионов
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо в чемпионате Нидерландов
-
Хавбек ЦСКА Кучаев перенес операцию на колене
-
1
Гризманн разорвал контракт с Huawei
-
Орлов рассказал подробности об уходе Газизова из "Спартака"
-
Вратари "Локомотива" и "Краснодара" вошли в топ-3 по числу сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов
-
В "Манчестер Юнайтед" не верят в переход Погба в "Ювентус" или "Реал"
-
Бензема назвал лучшего защитника в мире
-
Эдинсон Кавани рассказал, почему он отказал "Ювентусу" и "Интеру"
-
Президент ПСЖ отреагировал на информацию о возможном переходе Месси
-
1
ЦСКА хочет купить нападающего "Монако"
-
В "Баварии" оценили вероятность покупки Холанда
-
Сборная России узнала соперников в финальном турнире молодежного Евро-2021
-
Алаба определился с четырьми клубами, в которых готов продолжить карьеру
-
"Ювентус" намерен сохранить Куадрадо
-
Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о будущем Месси
-
Расписание матчей 18-го тура РПЛ
-
Лукас Васкес, скорее всего, покинет "Реал"
-
Массажист Кокорина прокомментировал информацию об увольнении из "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" вновь нацелился на лидера "Астон Виллы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18