В "Манчестер Юнайтед" не верят в переход Погба в "Ювентус" или "Реал"

Теги манчестер юнайтедполь погбаювентусреал мадридтрансферы

В "Манчестер Юнайтед" не верят в переход Погба в "Ювентус" или "Реал"

Руководство "Манчестер Юнайтед" не верит, что мадридский "Реал" или туринский "Ювентус" смогут приобрести французского полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб потребует за игрока немалую сумму. Кроме того зарплата футболиста является очень высокой. В связи с этим не исключен вариант с обменом Погба на другого игрока.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Игроки "Манчестер Юнайтед" выступают за продажу Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Орлов рассказал подробности об уходе Газизова из "Спартака"

Орлов рассказал подробности об уходе Газизова из "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов