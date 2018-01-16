В "Манчестер Юнайтед" не верят в желание Роналду вернуться на "Олд Траффорд"

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В "Манчестер Юнайтед" не верят в желание Роналду вернуться на "Олд Траффорд"В английском "Манчестер Юнайтед" не верят в желание форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду вернуться на "Олд Траффорд".

Так, по сведениям ESPN, в стане "красных дьяволов" вызвали сомнение появившиеся слухи о намерении португальского бомбардира следующим летом перебраться в свой бывший клуб. В "Юнайтед" предполагают, что появившиеся спекуляции на предмет возможного возвращения пятикратного обладателя "Золотого мяча" являются частью плана игрока по получению нового контракта на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Роналду уже поставил условие "Реалу". | soccernews.ru

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