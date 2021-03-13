В "Манчестер Юнайтед" недовольны формой Кавани
Будущее нападающего Эдинсона Кавани в "Манчестер Юнайтед" оказалось под вопросом.
Как сообщает Manchester Evening News, в клубе сомневаются в целесообразности продления контракта с уругвайцем.
34-летний футболист находится не в лучших физических кондициях, и его форма беспокоит руководство и тренерский штаб "красных дьяволов".
Действующее соглашение игрока с "МЮ" истекает в июне, но в нём есть опция продления на один год.
В текущем сезоне Кавани забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
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