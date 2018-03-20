В "Манчестер Юнайтед" определились с будущим Поля Погба

"Манчестер Юнайтед" определился с будущим своего полузащитника Поля Погба, информирует ESPN.

По сведениям источника, ближайшим летом "красные дьяволы" не планируют расставаться с 25-летним хавбеком, за которого они два года назад заплатили 105 миллионов евро. Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью, несмотря на свои разногласия с французом, продолжает на него рассчитывать как на ведущего игрока своей команды.

Напомним, Погба сделал новую прическу. | soccernews.ru