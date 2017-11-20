В "Манчестер Юнайтед" определилось с суммой, которая будет выделена на покупку Бэйла и Гризманна

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В "Манчестер Юнайтед" определилось с суммой, которая будет выделена на покупку Бэйла и ГризманнаРуководство английского "Манчестер Юнайтед" определилось с суммой, которая будет выделена на покупку вингера "Реала" Гарета Бэйла и форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как информирует The Guardian, чтобы заполучить двух игроков мадридских клубов "красные дьяволы" планируют потратить 150 миллионов евро.

Напомним, что следующим летом сумма отступных за Гризманна снизится с 200 до 100 миллионов евро, а трансферная стоимость Бэйла в настоящее время оценивается в 70-80 миллионов евро.

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