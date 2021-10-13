В "Манчестер Юнайтед" отреагировали на хет-трик Роналду в матче с Люксембургом

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В "Манчестер Юнайтед" отреагировали на хет-трик Роналду в матче с Люксембургом

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" прокомментировала игру форварда команды Криштиану Роналду, который сделал хет-трик за сборную Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Люксембургом (5:0).

"Он выступает в своей собственной лиге . Вот. Это. Игрок!" – говорится в твиттере манкунианцев.

36-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Всего он провел за национальную команду 182 матча и забил 115 голов.

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