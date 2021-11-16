В "Манчестер Юнайтед" практически потеряли надежду сохранить Погба

Теги манчестер юнайтедполь погба

В "Манчестер Юнайтед" практически потеряли надежду сохранить Погба

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не может договориться о продлении контракта с французским полузащитником Полем Погба, сообщает ESPN.

По сведениям источника, руководство английского клуба практически потеряло надежду удержать хавбека, контракт которого истекает следующим летом.

Ранее сообщалось, что Погба потребовал от "Манчестер Юнайтед" увеличить его зарплату до 600 тысяч евро в неделю, а это больше, чем у португальца Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах и отдал семь голевых передач.

Не пропустите: Карпин хочет возглавить "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" теряет Зобнина

"Спартак" теряет Зобнина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов