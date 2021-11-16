В "Манчестер Юнайтед" практически потеряли надежду сохранить Погба
Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" не может договориться о продлении контракта с французским полузащитником Полем Погба, сообщает ESPN.
По сведениям источника, руководство английского клуба практически потеряло надежду удержать хавбека, контракт которого истекает следующим летом.
Ранее сообщалось, что Погба потребовал от "Манчестер Юнайтед" увеличить его зарплату до 600 тысяч евро в неделю, а это больше, чем у португальца Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах и отдал семь голевых передач.
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