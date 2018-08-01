В "Манчестер Юнайтед" предлагают Моуринью подписать альтернативу Алдервейрелду и Магуайру

В "Манчестер Юнайтед" предложили своему главному тренеру Жозе Моуринью подписать альтернативу двум трансферным целям клуба в лице защитников Тоби Алдервейрелда ("Тоттенхэм") и Харри Магуайра ("Лестер").

Так, по сведениям Yahoo Sports, руководство "красных дьяволов" не намерено тратить огромную сумму на подписание нового игрока в линию обороны. Поэтому оно предложили своему наставнику отказаться от идеи подписания бельгийца и англичанина в пользу бека каталонской "Барселоны" Йерри Мины, стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, Моуринью прокомментировал победу своей команды над "Реалом". | soccernews.ru